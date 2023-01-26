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На Чернігівщині окупанти катували жінку та погрожували вбити її дітей

Анастасія Диняк

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Двом російським військовим заочно оголосили про підозру за залякування та катування цивільних під час окупації села на Чернігівщині. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 6 березня 2022 року підозрювані зайшли на територію приватного господарства у селі Іванівка Чернігівського району, де у будинку перебували місцеві мешканці, зокрема діти.

Один з військових РФ почав проводити обшук, а інший в цей час, з метою залякування потерпілих розпочав хаотичну стрільбу з автоматичної зброї по будинку. Також він розстріляв автомобіль власників будинку.

Окрім того, окупанти, погрожуючи розстрілом дітей та чоловіка, почали катувати жінку.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом російським військовим у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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