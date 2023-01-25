Зеленський ввів санкції проти Новинського та ще 9 церковників

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій стосовно 10 людей. Серед них – Вадим Новинський і митрополит Павло. Про це йдеться в указі глави держави, опублікованому на сайті Офісу президента.
Згідно з документом, санкції введені щодо екснардепа, бізнесмена та клірика УПЦ МП Вадима Новинського та намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павла Лебедя.
Також під санкції потрапили низка представників РПЦ: Ростислав Швець, Костянтин Чернишов, Олександр Овсянніков, Олександр Таранов, Олег Іванов, Олексій Маслєнніков, В’ячеслав Опанасенко, Володимир Удовенко.
Санкції передбачають:
- блокування активів;
- припиненя торговельних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
- повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
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Ольга Денисяка