ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський ввів санкції проти Новинського та ще 9 церковників

Ольга Денисяка

|

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій стосовно 10 людей. Серед них – Вадим Новинський і митрополит Павло. Про це йдеться в указі глави держави, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, санкції введені щодо екснардепа, бізнесмена та клірика УПЦ МП Вадима Новинського та намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павла Лебедя.

Також під санкції потрапили низка представників РПЦ: Ростислав Швець, Костянтин Чернишов, Олександр Овсянніков, Олександр Таранов, Олег Іванов, Олексій Маслєнніков, В’ячеслав Опанасенко, Володимир Удовенко.

Санкції передбачають:

  1. блокування активів;
  2. припиненя торговельних операцій;
  3. повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  4. запобігання виведенню капіталів за межі України;
  5. зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  6. анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  7. заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  8. заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
  9. повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
  10. заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
  11. припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
  12. анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал