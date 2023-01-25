Зеленський ввів санкції проти Новинського та ще 9 церковників

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій стосовно 10 людей. Серед них – Вадим Новинський і митрополит Павло. Про це йдеться в указі глави держави, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, санкції введені щодо екснардепа, бізнесмена та клірика УПЦ МП Вадима Новинського та намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павла Лебедя.

Також під санкції потрапили низка представників РПЦ: Ростислав Швець, Костянтин Чернишов, Олександр Овсянніков, Олександр Таранов, Олег Іванов, Олексій Маслєнніков, В’ячеслав Опанасенко, Володимир Удовенко.

Санкції передбачають:

блокування активів; припиненя торговельних операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

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