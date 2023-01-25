Зеленський підписав закон про посилення відповідальності військових

Президент України Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт №8271, який передбачає посилення кримінальної відповідальності військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №8271 Верховна Рада України ухвалила торік 13 грудня, того ж дня його відправили на підпис президенту. 24 січня документ повернули з підписом Володимира Зеленського.

Як вказано у пояснювальній записці, законопроєкт вносить зміни до 69 і 75 статей Кримінального кодексу України щодо «виключення можливості призначення більш м’якого покарання військовослужбовцям, ніж передбачено законом, та звільнення від відбування покарання з випробуванням». Також росте відповідальність за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Крім того, закон пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ щодо огляду військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Це мають робити відповідні уповноважені особи з використанням технічних засобів та тестів.

Зазначимо, що хоч законопроєкт №8271 критикували у суспільстві, в тому числі й правозахисники, його підтримав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він пояснював, що в армії має бути дисципліна, а щоб вона була непорушною під час війни, доводиться застосовувати жорсткіші методи.

У русі «Чесно» кажуть, що законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист.

«Тепер судова практика буде одностайна: усім військовим реальні й великі строки. І тим, хто самовільно залишив місце служби, бо перебував у стані алкогольного сп’яніння, і тим, хто за станом здоров’я дійсно не зміг вчасно прибути на службу», – стверджує аналітикиня Вікторія Олійник.

Водночас вона відзначає й плюси законопроєкту №8271, зокрема введення огляду військових на стан сп’яніння.

Українці навіть створили петицію до президента з проханням ветувати цей законопроєкт. Лише за добу вона набрала більше 25 500 голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.

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