В Одесі СБУ затримала корегувальника вогню по енергооб‘єктах

Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який передава ворогу дані про розташування об‘єктів критичної інфраструктури та позиції українських військових. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, одесит, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ, намагався виявити бойові позиці української системи протиповітряної оборони, а також точні локації об’єктів енергетики Одеси.

Зібрані відомості він зберігав на флешці, яку планував передати російським спецслужбам. Свої «послуги» корегувальник оцінював до 70 тисяч гривень на місяць.

Зазначається, що у поле зору окупантів чоловік потрапив через прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих.

Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів.

Під час обшуку у зловмисника виявлено флеш-носій із доказами підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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