У Львові із колодязя з водою витягли молодого чоловіка

У Львові на вулиці Грузинській із колодязя з водою врятували 27-річного чоловіка, повідомила патрульна поліція Львівщини.

Як виявилось, чоловік впав у відкритий колодязь, коли повертався з роботи лісосмугою вздовж вулиці Грузинської. Він опинився по шию у воді і не міг самостійно вибратися назовні.

Прибувши на місце події інспектори поліції разом з рятувальниками витягти 27-річного бідолаху із водяної пастки, а також підняти його речі з дна колодязя.

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На місце події також викликали медиків, вони засвідчили, що загрози життю постраждалого немає.

Фото ілюстративне

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