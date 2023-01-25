ОСТАННІ НОВИНИ

Центру Одеси надали статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Андрій Котенський

|

Історичний центр Одеси включили до списку ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили у середу, 25 січня, на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пповідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Історичний центр міста-порту Одеса включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою», – написав міністр.

За даними УП. Життя, розгляд цього рішення тривав відучора. Російська делегація на початку засідання намагалася виключити питання про статус Одеси з порядку денного, а згодом весь день затягувала розгляд рішень по інших питаннях, тож надання статусу Одесі довелось перенести на середу.

Крім того, перед позачерговою сесією з’ясувалося, що Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних міст (ICOMOS) намагається просувати на міжнародному рівні російський пропагандистський наратив про заснування Одеси Катериною ІІ. Як зазначив МКІП, у своїх рекомендаціях ICOMOS включив до опису об’єкту інформацію про заснування Одеси «стратегічним рішенням Імператриці Катерини ІІ».

Станом на вчора було невідомо, чи залишилося речення про російську імператрицю в описових документах по Одесі, повідомляла УП.Життя заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал