Центру Одеси надали статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Історичний центр Одеси включили до списку ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили у середу, 25 січня, на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пповідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Історичний центр міста-порту Одеса включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою», – написав міністр.

За даними УП. Життя, розгляд цього рішення тривав відучора. Російська делегація на початку засідання намагалася виключити питання про статус Одеси з порядку денного, а згодом весь день затягувала розгляд рішень по інших питаннях, тож надання статусу Одесі довелось перенести на середу.

Крім того, перед позачерговою сесією з’ясувалося, що Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних міст (ICOMOS) намагається просувати на міжнародному рівні російський пропагандистський наратив про заснування Одеси Катериною ІІ. Як зазначив МКІП, у своїх рекомендаціях ICOMOS включив до опису об’єкту інформацію про заснування Одеси «стратегічним рішенням Імператриці Катерини ІІ».

Станом на вчора було невідомо, чи залишилося речення про російську імператрицю в описових документах по Одесі, повідомляла УП.Життя заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

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