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Терористичну Росію позбавили права проводити Суперкубок УЄФА

Андрій Котенський

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Виконком УЄФА на своєму засіданні позбавив російську Казань права на проведення футбольного матчу за Суперкубок УЄФА-2023, повідомляє Українська асоціація Футболу.

За підсумками сьогоднішнього засідання Виконавчого комітету УЄФА ухвалено рішення про перенесення поєдинку за Суперкубок УЄФА-2023 з російської казані в Афіни. Матч відбудеться на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» 16 серпня.

«Країна-агресор залишається в повній ізоляції від цивілізованого світу, в якому їй сьогодні і не місце. Натомість поєдинок за Суперкубок-2023 прийматимуть Афіни, з чим щиро вітаю наших грецьких партнерів. Вдячний європейським колегам за принципову позицію щодо країни-агресора», – прокоментував президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

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