На одному з кладовищ кількість могил вагнерівців зросла в 7 разів, – NYT

У станиці Бакинська Краснодарського краю, де росіяни ховають вбитих бійців ПВК «Вагнер», кількість могил за останні кілька місяців збільшилося в 7 разів. Про це пише The New York Times.

Так, видання проаналізувало супутникові знімки та відеозаписи кладовища. За даними NYT кількість могил зросла, зокрема через наступ росіян на сході України.

«На супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань у районі цвинтаря, де ховають бійців “Вагнера”, і ця кількість збільшилася майже у 7 разів порівняно з тим, що було видно на супутникових знімках лише два місяці тому», – йдеться у повідомленні.

Це не всі поховання вагнерівців, адже багатьох загиблих окупантів кремують.

Зазначається, що, за даними Пентагону, втрати «Вагнера» на полі бою «становлять тисячі, а 90% з них – це ув’язнені, які були завербовані для участі в бойових діях в обмін на звільнення з в’язниці».

Також журналісти додають, що багато бійців, ймовірно, загинули у боях за Бахмут та Соледар, де найманці та російські військові зазнали великих втрат за останні чотири місяці.