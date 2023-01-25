На Львівщині збили двох літніх пішоходок

За добу на Львівщині трапилося дві аварії з літніми людьми. Постраждалі госпіталізовані. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 24 січня, близько 17:35 год. на перехресті вулиць Городоцька-Ряшівська у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Зафіра», 59-річний львів’янин, збив 63-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП літня жінка отримала поранення та була госпіталізована.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17:00 год., на вулиці Василя Стуса у Трускавці водій автомобіля «Рено Сценік», 32-річна жителька Стебника, здійснила наїзд на 51-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції Львівщини відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.