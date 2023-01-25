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Львів’янин продавав у Інтернеті неіснуючі запчастини до авто

Анастасія Диняк

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У Львові чоловік отримував гроші за продаж запчастин до автомобілів, яких насправді не існує, після чого зникав. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 30-річний мешканець Львова шукав у мережі Інтернет людей, які мали намір придбати запчастини до автомобіля. Зловмисник пропонував їм товар, хоча насправді не мав його в наявності. Після отримання передоплати «продавець» зникав.

Встановлено щонайменше сім епізодів онлайн-шахрайства.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли стати жертвою онлайн-шахрая.

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