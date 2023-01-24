ВАКС відмовив у арешті ексголови «Нафтогазу»

Вищий антикорупційний суд не задовільнив клопотання про взяття під варту ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Про це пише Економічна правда.

«Клопотання старшого детектива НАБУ… про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Коболєва залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня її оголошення», – заявив слідчий суддя Олег Федоров.

Нагадаємо, 19 січня НАБУ і САП повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.