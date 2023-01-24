ОСТАННІ НОВИНИ

ВАКС відмовив у арешті ексголови «Нафтогазу»

Анастасія Диняк

|

Вищий антикорупційний суд не задовільнив клопотання про взяття під варту ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Про це пише Економічна правда.

«Клопотання старшого детектива НАБУ… про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Коболєва залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня її оголошення», – заявив слідчий суддя Олег Федоров.

Нагадаємо, 19 січня НАБУ і САП повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал