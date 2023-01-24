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У Львові підпільно виготовили цигарок на 20 млн грн

Анастасія Диняк

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У Львові викрили підпільний цех на якому незаконно виготовляли цигарки. Фальсифікату вилучили майже на 20 мільйонів гривень. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, в одному із складських приміщень підозрювані організували підпільний цех із виробництва тютюнових виробів. Підробки робили під виглядом популярної марки сигарет міжнародної тютюнової компанії. Готову продукцію вони реалізовували на території Львівської області.

За попередніми оцінками, їх виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тисяч пачок цигарок щодоби.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили устаткування для виготовлення цигарок, обладнання для їх пакування, обгортки пачок та понад 5,5 тонн тютюну. Загальна вартість вилученої продукції становить близько 20 мільйонів гривень.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури трьом членам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України).

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