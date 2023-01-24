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У Львові не можуть конфіскувати бійцівських псів, які кусають людей на Сихові

Андрій Котенський

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Сихівський районний суд Львова знову оштрафував львів’янина Євгенія Вдовіна на 3400 грн за порушення правил утримання тварин. Чоловік вигулює бійцівських собак без повідків та намордників, через що вони нападають на перехожих. Це уже другий випадок, який розглядав суд. Окрім штрафу, суд знову постановив конфіскувати неконтрольованих тварин, пише Zaxid.net.

Як вказано у постанові суду за 16 січня 2023 року, випадок трапився наприкінці жовтня 2022 року. Євгеній Вдовін вигулював двох своїх собак породи метис кане-корсо у парку «Залізна вода». Собаки були без повідків та намордників і напали на перехожого чоловіка.

Кане-корсо – це бійцівська порода собак, їхня вага може сягати 50 кг, а зріст до 65 см. Метис означає, що собака є не чистокровним.

У суді потерпілий розповів, що на нього напали двоє собак кане-корсо. Один собака вкусив його за руку, а інший напав зі спини. На місце викликали швидку та поліцію. Зі слів потерпілого, у машині «швидкої» він просив власника собак надати документи про щеплення тварин, але той відмовився. Після огляду медиків власник тварин, зі слів потерпілого, почав поводити себе агресивно і заперечувати, що це його собаки.

Адвокатка власника собак у суді клопотала про закриття справи та зазначала, що протокол про адмінправопорушення начебто складений з порушенням та не містить належних доказів.

Це не перший випадок, коли собаки Євгенія Вдовіна нападають на перехожих. У вересні 2022 року одна з собак напала на жінку у парку «Залізна вода». Тоді справа також дійшла до суду, власника оштрафували на 3400 грн, а виконавча служба мала конфіскувати тварину.

Цього разу суддя Назарій Дулебко також оштрафував Євгенія Вдовіна на 3400 грн та постановив конфіскувати обох собак. На постанову ще може бути подана апеляція.

Додамо, що тварину має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.

Фото умовне

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