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У Чорному морі побільшало російських ракетоносіїв «Калібрів»

Анастасія Диняк

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На бойовому чергуванні у Чорному морі станом на 24 січня залишаються чотири ракетоносії з загальним залпом у 28 ракет. Про це пише Українська правда.

Так, за даними речниці пресцентру ОК Південь Наталії Гуменюк, Росія повернула на бойове чергування у Чорне море підводний човен.

«Морська погода нам допомагає. Море штормить – це сезонно, зрозуміло, але все ж таки ворог намагається маневрувати корабельним угрупуванням. Не зважаючи на те, що загальну кількість вони зберігають – 11 одиниць в Чорному морі, тим не менше кількість ракетоносіїв на сьогоднішній ранок збільшилась. Росіяни повернули підводний човен на чергування. Є наразі три надводних і один підводний ракетоносій. Загальний залп оцінюється у 28 ракет», – зазначала вона.м

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