Під Бахмутом загинув український фігурист

Під Бахмутом загинув колишній український фігурист, родом із Харкова, Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років, повідомляє Skate Ukraine.

Дмитро виступав у парі з Анастасією Побіженко, був срібним призером чемпіонату України та учасником Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року. Після завершення змагальної кар’єри був артистом циркового шоу на льоду «Гранд».

Наші співчуття родині та близьким фігуриста.

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