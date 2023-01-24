Обстріл Часового Яру: є загиблий та поранені

Російські військові обстріляли місто Часів Яр на Донеччині, унаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення. Про це повідомив очільник військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко.

23 січня окупанти вдарили по житловому кварталу міста із реактивної системи залпового вогню. Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхівок.

«Перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла», – йдеться у повідомленні.

Кириленко також додав, що одна людина поранена у Кураховому. Ще один мирний мешканець загинув у Парасковіївці Соледарської громади.