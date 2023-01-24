Начальника військкомату на Львівщині викрили на хабарнрицтві

Начальника військкомату Львівської області та в. о. голови військово-лікарської комісії цього військкомату викрили на хабарництві. Вони організували сталу схему отримання хабарів за видачу документів щодо непридатності до військової служби. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

ДБР задокументувало факт отримання від військовозобов’язаного громадянина 3 тисяч доларів США за видачу документів, що дають право останньому безперешкодно виїхати за межі України.

«Начальник центру комплектування попросив в.о. голови ВЛК надати призовнику висновок військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби у воєнний час. Вона вигадала уявну хворобу військовозобов’язаному та надала довідку про тимчасову непридатність до військової служби», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що до злочину посадовець залучив свого водія, який виконав місію посередника та отримав для нього гроші у громадянина.

Начальник ТЦК та в.о. голови ВЛК підозрюються в одержанні службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Дії водія кваліфіковано як пособництво у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Вказаним особам може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування триває.

Наразі перевіряються й інші факти можливих злочинних дій, вчинених даною групою.

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