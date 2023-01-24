На Львівщині знову ввели аварійні знеструмлення

24 січня Львівська область перевищила ліміти споживання електроенергії, тому в області знову застосувують аварійні відключення живлення. Про е повідомив у Телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА пояснив,що аварійні відключення ввели, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

«На Львівщині через перевищення лімітів споживання запровадили аварійні відключення електроенергії. Такі відключення ввели оперативно, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Графік погодинних відключень, про який я повідомляв раніше, наразі не діє», – йдеться в повідомленні.

Водночас пресслужба НЕК «Укренерго» повідомила, що дефіцит потужності української енергосистеми залишається суттєвим, споживання залишилось на рівні понеділка, однак дещо збільшилось виробництво електроенергії.

До всіх обленерго було доведено ліміти споживання, які діють упродовж доби. Виходячи з цих обмежень обленерго самостійно складають графіки погодинних відключень світла, а перевищення лімітів призводить до застосування аварійних відключень.

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак Росії та 14 ударів безпілотників. Значна частина потужностей, понад 10 ГВт, наразі контролює ворог. Йдеться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС.

Також на тимчасово окупованих територіях півдня знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій зараз є ключовими потужностями України, адже саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

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