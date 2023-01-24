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На Яворівщині легковик злетів у кювет. Водія госпіталізували

Вероніка Барабаш

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У Яворівському районі Львівщини 25-річничний водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась у понеділок, 23 січня, близько 17.45, у селі Мистичі.

Як попередньо встановили правоохоронці, за кермом автомобіля «Опель Омеґа» перебував 25-річний мешканець району, який не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ).

Водію загрожує до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Вероніка Барабаш

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