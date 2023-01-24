Михайло Ткач: «Чим швидше буде зламано хребта внутрішньому ворогу, тим швидше переможемо зовнішнього»

Український журналіст Михайло Ткач про необхідність негайного звільнення корупціонерів:

«Що відбувається? Черговий складний і трагічний тиждень в історії нашої країни добіг кінця і почався новий. Ми всі без винятків прожили його завдяки нелюдському опору тих людей, які захищають нашу країну, а значить і життя кожного хто живе у цій країні. Завдяки ЗСУ.

Але в той же час в країні є і залишаються люди та навіть цілі угруповання, які вважають, що можуть красти в той час як країна стікає кров‘ю. Залишаються люди, які виїхали з країни і крадуть на аутсорсі. Хтось вважає, що війна з внутрішнім ворогом розпочнеться одразу після перемоги над зовнішнім. Але важливо розуміти той неспростовний зв’язок – тим швидше перемога над зовнішнім, чим швидше буде зламано хребта внутрішньому.

І якщо хтось з відповідальних осіб сумнівається в тому, що росія зацікавлена в системному послабленні України зсередини задля перемоги військовим шляхом, той опинився в цей визначальний час на відповідальних посадах суто випадково. Бо знищення корупції – це додаткові кошти в обороноздатність країни. Це збережені життя конкретних людей. Військових і цивільних. Люфт у конструктивній критиці влади на початку російського вторгнення 24.02.22 призвів до швидкої втрати відчуття підзвітності у багатьох підзвітних.

Зараз вже очевидно, що цілий прошарок топ посадовців, депутатів та околополітичних “рєшал” чхати хотіли на ті збережені життя, бо це все їх ніяк не стосується. Бо вони зараз там, нагорі. І це їх зірковий час. Зробити, як і сотні і тисячі до них. Вкрасти, не сісти, виїхати жити в Європу. Замість того щоб робити Європу тут.

Саме тому заступник генпрокурора Симоненко під час війни їде на десять днів в Марбелью до родини на свята, використовуючи особистий мерседес тютюнового “злодія”, який не платить податки на сотні мільйонів гривень. А в чому проблема? Не доведено ж, що він злочинець? Авжеж не доведено і не буде доведено, бо хто буде доводити? Той, хто катається на його мерседесі з його охоронцем за кордон? Є реакція? Нема реакції.

Саме тому через фітнес-тренерку керівника Дніпропетровської області Резніченка прокачали мільярди на експлуатацію доріг. Є реакція? Нема реакції. Саме тому депутат Халімон вважає, що може і собі “запакуватись” під час війни.

І так далі. І далі буде. Хоче хтось цього чи ні.

Скажіть, будь ласка, кого з представників влади, зі «своїх» не врятували від політичної чи кримінальної відповідальності за останній рік?

Чи є представники влади, які за останній рік збагатилися на десятки і сотні мільйонів за державний рахунок?

Чи є ті, хто продовжують бути частиною кланової системи?

Чи є ті, хто додають нуль до державних замовлень або пхають туди своїх?

Ми всі чули про принципову позицію, політичну волю та нульову толерантність але ми всі хочемо її побачити. І побачити її потрібно зараз. Не завтра. Не через місяць. Не після Перемоги. Бо багато хто цього вже не зможе побачити.

Всі ці запаковані «батальйони» втечуть у свої Марбельї та Ніцци, там де їх діти ходять в школи, де маєтки і свист корків від дом періньон. Їх батьки не будуть гинути в наших містах. Їм байдуже. Їм потрібна годівниця, а не успішна країна.

Але зараз більшість з них чомусь біля державного корита. І досі. І вони біля того корита їстимуть стільки, скільки є, а не стільки, скільки їм потрібно. Їстимуть все.

Хочу звернутись до Президента України Володимира Зеленського. Ці люди ваш особистий подвиг просто зараз розмінюють на особисті вигоди. Використовують героїчне збереження країни трагічною ціною у десятки тисяч життів наших громадян у власних інтересах. Вони щодня послаблюють нашу обороноздатність, набиваючи кишені. Ми всі бачимо, що ви маєте сильну волю. Але також ми не можемо не бачити, що відбувається довкола вас, поряд з вами і за вашою спиною.

Звинуватити їх мають право правоохоронці, посадити – суд, але ви маєте владу їх звільняти, обнуляти, відкривати шлях до незалежних розслідувань та вироків. Маєте владу економити час країни та час її громадян. Це наш шанс не програти. Ви можете очолити цю війну з внутрішнім ворогом. І на цій війні ви ніколи не будете один».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.