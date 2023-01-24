Кабмін призначив наглядову раду «Нафтогазу»

У вівторок, 24 січня, Кабінет міністрів призначив переможців відбору на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На сьогоднішньому засіданні затвердили на посади членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз» шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє з посиланням на власні джерела Економічна правда, незалежними членами стали Анфіннсен Тор Мартін, Ван дер Хейден Людо Альберт, Маріно Ентоні Вільям, Хуквед Річард Марк.

Представниками держави стали Наталія Бойко та Ростислав Шурма.

Денис Шмигаль також повідомив, що на фінішну пряму також виходить процес відбору директора НАБУ.

«Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції», – наголосив прем’єр.

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