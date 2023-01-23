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Весна та початок літа будуть вирішальними у війні, - ГУР

Ольга Денисяка

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Про це йдеться у Facebook ГУР.

«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом посії та путіна», – зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Вадима Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.

Водночас, додав представник ГУР МО України, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках», – заявив Вадим Скібіцький.

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