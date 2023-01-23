ВАКС конфіскував активи мільярдера з РФ Шелкова в Україні

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
Так, у власність держави передали:
- квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;
- паркувальне місце в Одесі;
- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;
- комплекс у Нікополі;
- квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;
- трактор колісний;
- причіп;
- автомобіль LEXUS;
- чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
- грошові кошти на банківських рахунках;
- 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».
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Анастасія Диняк