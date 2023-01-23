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ВАКС конфіскував активи мільярдера з РФ Шелкова в Україні

Анастасія Диняк

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Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Так, у власність держави передали:

  • квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;
  • паркувальне місце в Одесі;
  • склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;
  • комплекс у Нікополі;
  • квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;
  • трактор колісний;
  • причіп;
  • автомобіль LEXUS;
  • чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
  • грошові кошти на банківських рахунках;
  • 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».

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