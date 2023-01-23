ВАКС конфіскував активи мільярдера з РФ Шелкова в Україні

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Так, у власність держави передали:

квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;

паркувальне місце в Одесі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;

комплекс у Нікополі;

квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;

трактор колісний;

причіп;

автомобіль LEXUS;

чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;

грошові кошти на банківських рахунках;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».