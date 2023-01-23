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У розвідці прогнозують активні бої за схід України у найближчі два місяці

Ольга Денисяка

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Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прогнозує, що у найближчі два місяці триватимуть активні бойові дії у Донецькій і Луганській областях. Про це він сказав у інтерв’ю Укрінформу, коментуючи наказ путіна захопити Донбас до березня.

«Так, лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях», – сказав Скібіцький, зауваживши, що начальник генштабу рф і нещодавно призначений командувачем військ в Україні валерій герасимов досі не виконав завдання з окупації цих регіонів.

Крім того, представник ГУР зауважив, що розвідка бачить перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з білорусі, тому не виключає нової спроби загарбників зайти на територію України через кордон на Куп’янському напрямку.

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