У Рава-Руській на пожежі загинула жінка

На пожежі у Рава-Руській загинула жінка, окрім того власник помешкання отримав травми та був госпіталізований в стані середнього ступеня важкості. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

23 січня о 02:07 год. Службі порятунку повідомили про пожежу в місті Рава-Руська на вулиці Залізної Дивізії, 14 Львівського району. Пожежа виникла в одній з квартир в одноповерховому житловому будинку.

Унаслідок пожежі отримав опіки обох гомілок, стегон, обох кистей рук, обох фалангів пальців рук другого ступеня, власник, 1971 року народження. Чоловіка в госпіталізували.

Під час розвідки задимленої квартири було виявлено тіло жінки. Загиблою виявилась знайома власника, 1984 року народження.

Пожежу вдалось локалізувати о 03:11 год. та ліквідувати о 03:42 год. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м, два вікна та двері, а також пошкоджено перекриття на площі 10 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини та причина виникнення пожежі встановлюється.