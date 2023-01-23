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У Львові орендар вбив власницю квартири та її доньку

Анастасія Диняк

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Чоловіка визнали винним у вбивстві двох людей – матері та її неповнолітньої доньки, у яких винаймав житло у Львові. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, прокурори у суді довели, що у березні 2020 року в одній із квартир на вулиці Антоновича у Львові 50-річний львів’янин почав конфлікт з власницею квартири щодо заборгованості за оренду.

Під час сварки він взяв ніж та наніс жінці множинні колото-різані поранення, внаслідок чого остання померла на місці події. Після цього фігурант дочекався приходу доньки потерпілої та вбив неповнолітню дівчинку, завдавши численних ножових ударів.

Покидаючи місце злочину, вбивця у загальному коридорі пограбував мешканку сусідньої квартири, забрав 1 500 гривень та мобільний телефон.

За публічного обвинувачення прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова суд визнав винним чоловіка в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з особливою жорстокістю та грабежі (п. 1, 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

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