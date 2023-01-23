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Суд арештував два літаки підсанкційної компанії РФ

Анастасія Диняк

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Судді наклали арешт на два літаки АН 148 загальною вартість близько 10 мільйонів євро російського акціонерного товариства. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Так, за даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані. Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до Росії.

Зазначається, що вартість літаків становить близько 10 мільйонів євро.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності триває та здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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