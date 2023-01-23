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СБУ скерувала до суду справи проти 55 депутатів Держдуми РФ

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів Держдуми Росії, які голосували за визнання «Л/ДНР». Про це повідомили у пресслужбі держоргану.

Так, за даними СБУ 15 лютого 2022 року депутати підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

Окрім цього, 22 лютого вони проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР».

Уже 23 лютого на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до Путіна з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії. 24 лютого РФ завдала ракетних ударів по всій території України та ввела війська на півдні, півночі та сході.

Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Наразі розслідування завершено, а справи скеровано до суду.

Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

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