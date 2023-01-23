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Росія висилає посла Естонії і відкликає свого посла у Таллінні

Ольга Денисяка

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Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого, а також відкликає свого посла у Таллінні. Про це йдеться у заяві МЗС РФ, передає Українська правда.

Москва заявила, що Естонія «цілеспрямовано зруйнувала увесь комплекс відносин з Росією», а нещодавно різко скоротила склад російського посольства.

«Як захід у відповідь, російська сторона ухвалила рішення про зниження рівня дипломатичного представництва в обох країнах до тимчасового повіреного у справах. 23 січня до МЗС Росії викликали посла Естонії Маргуса Лайдре. Йому висловили рішучий протест у зв’язку з діями естонської влади. Послу Естонії потрібно залишити РФ 7 лютого 2023 року», – заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, в середині січня Естонія вирішила скоротитикількість працівників російського посольства в Таллінні. З 1 лютого в країні зможуть працювати тільки вісім дипломатів (замість 21) і 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу (замість 23).

Колишній посол Естонії та ексміністерка закордонних справ, нині депутатка Європейського парламенту Марина Кальюранд закликала з ініціативи Естонії відкликати свого посла у Москві та вислати російського, тому що це було би правильним політичним сигналом.

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