Повітряні сили збили два ворожі літаки та вертоліт

23 січня зенітники Повітряних сил на сході України ліквідували шість повітряних цілей ворога, зокрема два літаки і вертоліт. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

«На східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10″», – йдеться у повідомленні.