Під Бахмутом загинув 30-річний військовий з Трускавця

У суботу, 21 січня, під час оборони Бахмуту, загинув військовий з Трускавця Роман Жук з позивним друг Аркан. Про це повідомляє Трускавецька міська рада на своїй сторінці у Facebook.

За даними мерії, воїн отримав чисельні осколкові поранення, один з яких потрапив у серце. Йому було лише 30 років.

«Роман Жук народився у Трускавці 12 березня 1992 року, вчився в СЗШ 3 та в Школі мистецтв Трускравця ім. Р. Савицького. З початком повномасштабної російської агресії був волонтером у Гуманітарному штабі Трускавця, а згодом став на захист України», – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого воїна.

Про час та дату приїзду похоронного кортежу, парастасу та похорону повідомлять додатково.