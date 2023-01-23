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Окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку», – Генштаб

Андрій Котенський

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Розпочалася 334 доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза російських ударів з використанням ракет наземного, морського та повітряного базування і «дронів-камікадзе» залишається по всій Україні, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Харківка і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Петропавлівка, Табаївка, Синьківка, Крохмальне і Куп’янськ Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 21 населеного пункту.  Серед них – Верхньокам’янське, Краснополівка, Залізне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по районах Богоявленки та Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку, зокрема, обстрілів з РСЗВ зазнали райони населених пунктів Дудчани, Інгулець, Гаврилівка, Бургунка, Монастирське, Антонівка та Херсон.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БпЛА «Орлан-10». Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.

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