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На Львівщині ввели аварійні знеструмлення

Ольга Денисяка

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23 січня Львівська область перевищила ліміти споживання електроенергії, тому в області застосувують аварійні відключення живлення. Про це йдеться у Facebook «Укренерго».

Енергетики повідомили, що рівень споживання електроенергії зріс. Це пов’язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс і дефіцит потужності.

До всіх обленерго довели ліміти споживання на всю добу. Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях.

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак Росії та 14 ударів безпілотників. Значна частина потужностей, понад 10 ГВт, наразі контролює ворог. Йдеться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС.

Також на тимчасово окупованих територіях півдня знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій зараз є ключовими потужностями України, адже саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

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