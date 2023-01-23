На Львівщині посадовця Держгеокадастру підозрюють в масштабній афері зі землею

Високопосадовця Головного управління Держгеокадастру у Львівській області підозрюють у перевищенні службових повноважень, унаслідок чого держава зазнала збитків на 12 мільйонів гривень. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, ексвиконуючий обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру Львівщини незаконно відчужив 2 гектари землі державної власності вартістю близько 12 мільйонів гривень.

Підозрюваний підписав накази про надання дозволу на розробку проекту землеустрою та його подальше затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність.

За інформацією ДБР, йдеться про два гектари землі на території Солонківської сільської ради. Землю безоплатно передали у власність підставній особі – пільговику. Але вже через десять днів після реєстрації права власності ділянку пільговик продав ушестеро дешевше від реальної вартості родичу голови одної з ОТГ на Львівщині.

Згодом землю планували продати, але вже за реальною ціною під будівництво дороги. Згідно з проєктною документацією, ділянку планувалось використати для будівництва дороги. Ця дорога мала з’єднати частини Сихівського району Львова.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до афери.

Посадовцю вже повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України). Йому загрожує до десяти років за ґратами.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою та відсторонення від посади.