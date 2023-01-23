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Естонія віддає Україні усі свої гаубиці 155 мм

Ольга Денисяка

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Естонія у рамках анонсованого минулого тижня рекордного пакета військової допомоги для України передає їй усі наявні гаубиці калібру 155 мм. Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, пише Європейська правда.

«Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», – заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Посол також оголосив перелік озброєння, який сходиться з інформацією, раніше опублікованою в естонських ЗМІ: це «десятки» гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30; тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм; сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами; засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Загальні обсяги естонської військової допомоги для України вже перевищили 1% ВВП Естонії.

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