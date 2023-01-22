ЗСУ вдарили по місцю дислокації кадирівців у Кадіївці

Українські військовослужбовці завдали удару по місцю дислокації кадирівців у тимчасово окупованій Кадіївці, Луганської області, повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Удар по лігву окупантів завдали, 21 січня.

«Високоточною зброєю завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу у Кадіївці. Знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування кадирівців», – йдеться у повідомленні.

Раніше СБУ ідентифікувала ватажка кадирівців, який керував «каральними рейдами» на Луганщині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.