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Український сноубордист тріумфував на Всесвітній зимовій Універсіаді

Андрій Котенський

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Український сноубордист Михайло Харук переміг у паралельному гігантському слаломі й приніс нашій збірній першу золоту і четверту загалом медаль Всесвітньої зимової Універсіади, що триває в американському Лейк-Плесіді, повідомляє НОК України.

За даними Суспільного, вже у кваліфікації Харук виявився одним з трьох сноубордистів, які подолали дистанцію менш, ніж за 30 секунд.

У подальшому Харук був кращим на подальших етапах вибування. На кожному з них переваг українського сноубордиста складала більше двох секунд.

У фіналі представник України протистояв австрійцеві Маттеусу Пінку.

Саме дуель з Пінком виявилася для Харука найскладнішою на шляху до «золота». На фініші українець випередив австрійця на 0.69 секунди.

Медаль Харука – четверта для збірної України на Універсіаді-2023. І перша саме золота: перед цим українці вибороли одне «срібло» та дві бронзові нагороди.

До “золота” Універсіади-2023 Харук ставав чемпіоном світу серед юніорів у 2019 році. Також у його доробку дві медалі на рівні Кубка Європи – у 2020 році в грузинському Гуадарі, а також у 2021-му в чеському Монінеці.

Відео: XSPORT

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