Україна відзначає День Соборності – щорічне свято, яке відзначають 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

За словами Президента України Володимира Зеленського, День соборності – історична подія, що передала наступним поколінням українців дві мудрості – боротьбу та єдність.

«Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об’єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель. Усіх наших регіонів. Де всі – один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон… Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина», – повідомив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що з думкою про соборність України 21 січня 1990 року мільйони українців вишикувалися у живий ланцюг, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ.

«У цей день 104 роки тому проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Відбулось об’єднання українських земель… Після цього ще не одне покоління українських доньок та синів боролося за самостійність і соборність нашої держави. А коли paдянський окупаційний режим намагався придушити це прагнення, воно набувало лише більшої сили. З думкою про соборність України 21 січня 1990 року мільйони українців вишикувалися у живий ланцюг, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ, а довкола них й інші міста і села України. Так само зараз наші люди попри те, що перебувають в різних куточках України чи світу через воєнні дії Росії, вони серцем тут і спрямовують свої думки і дії воєдино – до очікуваної перемоги… Україна – Соборна! Переможемо!», – повідомив Максим Козицький.

Керівник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук зауважив, що у часи жорстких випробувань черговою російською збройною агресією, кожен з нас повинен усвідомлювати себе невід’ємною частиною неподільної України.

«104 роки тому виголошення ідеї соборності України стало могутнім виявом міцності нації та прагнення до етнічної й територіальної єдності всього українського народу.

Сьогодні, у часи жорстких випробувань черговою російською збройною агресією, кожен з нас повинен усвідомлювати себе невід’ємною частиною незалежної і нескореної держави, обов’язковою складовою єдиної і неподільної України.

Захист й подальша розбудова міцної української держави ґрунтуються на зусиллях кожного її громадянина, на усвідомленні відповідальності за майбутнє країни, на активній життєвій позиції та на її практичній реалізації в ім’я ідеалів незалежності і соборності», – повідомив Павло Ткачук.

Як відомо, ідея соборності України бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві.

22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений Акт Злуки (об’єднання) українських земель, засвідчений Універсалом про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну. Ним стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій в єдину соборну Українську державу, яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і возз’єднався на своїй землі в єдиній Українській державі.

Акт Злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної консолідації, свідченням їх самовизначення, становлення політичної нації. Уперше за 600 років він став реальним кроком до об’єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні.

Фото: Максим Козицький

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