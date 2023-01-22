Фінляндія заморозила російських активів майже на 200 млн євро

У Фінляндії вже заморозили активи росіян на суму €187 млн, повідомляє Українська правда із посиланням на місцеве видання Yle.
Справами заморожених активів у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів. Наразі відомство заморозило активи на суму €187 млн.
«Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, що має цінність», – розповів начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.
Раніше у Фінляндії закликали передати Україні танки, щоб показати приклад іншим.
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Андрій Котенський