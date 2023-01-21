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Павло Клімкін: «Історія з німецькими танками виглядає політичною казуїстикою»

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Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про те, чому Німеччина зволікає з наданням Україні танків:

«Тяганина Німеччини з наданням танків Leopard, як й з іншою зброєю, має свої пояснення. Нам потрібно їх розуміти, щоб дотиснути. І я впевнений, що це відбудеться.

Німеччина воювала проти Росії у двох світових війнах, після Другої в цій країні склався комплекс “історичної відповідальності” щодо Росії. Це призвело до виникнення в Німеччині “викривленого” пацифізму – мир будь-якою ціною, навіть ціною поступок та жертв.

Німецьке суспільство співчуває Україні та українцям, але половина німців проти постачання важкої зброї – вони не можуть і навіть не хочуть уявити собі “німецьку зброю, що вбиває росіян”.

А частина німецьких політиків так само не готова і не хоче виявити лідерство та сказати, що перемога над Росією – це перемога Добра над Злом. І зрозуміло чому. Тоді ж прийдеться пояснювати всі багаторічні зв’язки з цим режимом і бажання заробити на ньому. А матеріалів для шантажу в Москві, напевно, більш ніж достатньо.

Крім того, багато хто в Німеччині хоче зберегти можливість для діалогу з РФ після війни, там явно не хочуть, щоб в існуючому там “культі великої вітчизняної” Німеччину знову зробили основним ворогом.

Все це виглядає політичною казуїстикою, якщо дивитися з Києва, Харкова або Одеси, але нам потрібні танки “на вчора”. Потрібно прийняти і упакувати рішення як “рішення колективного Заходу”, це можна і необхідно зробити. Різні варіанти на кшталт “танкового консорціуму” вже обговорюються, є й інші.

Врешті-решт ми несемо відповідальність як за наші рішення, так і за те, чого ми не зробили. Настав час ввічливо, але чітко сказати Німеччині, що вона нестиме політичну та моральну відповідальність за те, що вона мала б давно зробити».

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