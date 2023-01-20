У Львові новорічні ялинки можна здати на переробку на семи локаціях

З 21 січня у Львові розпочнуть діяти 7 централізованих пунктів збору ялинок для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію. Також львів’яни можуть самостійно привезти хвойні на станцію компостування, що на вул. Пластова, 13, або в ЛКП «Зелений Львів», за адресою вул. Замарстинівська, 167а.

У Львові організували централізовані пункти збору ялинок. Відтак із 21 січня у Львові розпочнуть діяти 7 локацій.

Мешканцям громади пропонують самостійно привезти хвойні на станцію компостування, що на вул. Пластова, 13, або в ЛКП «Зелений Львів», за адресою вул. Замарстинівська, 167а, або залишити біля визначених семи майданчиків у встановлені дні.

Залишити хвойні можна буде біля контейнерних майданчиків за адресами:·

просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);·

вул. Замарстинівська, 167а;

вул. Володимира Великого, 14а (вхід в Кіноцентр, що у парку «Горіховий Гай»);·

вул. Виговського, 34 (біля Залізничної районної адміністрації);·

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»)

просп. Чорновола, 45 (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);

вул. Хоткевича – вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

Приносити ялинки у ці місця збору необхідно 21-22 січня, 25 січня, та 28-29 січня 2023 року. Якщо ж мешканці самостійно бажають привозити ялинки на компостувальну станцію, то можуть це робити щодня з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 17:00 год. Також ялинки і дідухи можна завезти в Домівку врятованих тварин, що на вул. Олекси Довбуша, 24, з 10:00 до 17:00.

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