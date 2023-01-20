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На Донеччині росіяни вбили чотирьох цивільних

Анастасія Диняк

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19 січня унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули четверо мирних мешканців, є поранені. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області дістали поранення», – йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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