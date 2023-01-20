Іран не визнає анексію окупованих РФ українських територій

Глава МЗС Ірану Хуссейн Амірабдоллахян заявив, що країна не визнає анексію Росією окупованих територій України. Про це пише Європейська правда.

Так, міністр наголосив, що Іран виступає проти війни в Україні та визнає її сувернітет та територіальну цілісність

«З цієї причини, незважаючи на прекрасні відносини між Тегераном і Москвою, ми не визнаємо відокремлення Криму від України. Ми не визнавали відокремлення Луганської і Донецької областей від України, тому що ми наполягаємо на нашому постійному принципі у міжнародній політиці. Коли ми говоримо, що війна не є рішенням в Україні, ми маємо це на увазі, і ми віримо, що це фундаментальна політика, і ми покладаємось на це», – зазначив іранський дипломат.

Зазначимо, Іран постачає Росії дрони-камікадзе для атак по Україні. У зв’язку з поставками США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Ірану.