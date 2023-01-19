ЗСУ ліквідували ще 760 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 118 530 військових, 3 136 танків, 287 літаків та 277 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 19 січня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 118530 (+760) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3136 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од,
- артилерійських систем – 2122 (+14) од,
- РСЗВ – 442 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
Дані уточнюються.
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Ольга Денисяка