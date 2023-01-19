Збирають підписи за присвоєння звання Героя двом полеглим військовим 80 ОДШБр

На сайті Президента України збирають підписи за присвоєння звання Героя України та вручення ордена «Золота Зірка» двом військовим 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Василю Кордюку та Василю Кисілю. Обоє захисників із Львівщини віддали своє життя під час звільнення Херсонщини від рук російських окупантів.

Василь Кордюк – гранатометник 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, уродженець Миколаєва Львівської області, який із перших днів повномасштабної війни зі зброєю в руках став на захист нашої Батьківщини.

33-річний десантник брав участь у звільненні окупованих міст на сході України. Під час виконання чергового бойового завдання в бронеавтомобіль «Козак» влучив артилерійський снаряд рашистів. Василь Кордюк рятував поранених побратимів, під масованим обстрілом мінометів, допоміг їх евакуювати та до останнього подиху залишався на бойовій позиції.

Тривалий час він вважався зниклим безвісти, але згодом стало відомо, що він загинув 5 жовтня 2022 року у селі П’ятихатки Бериславського району Херсонській області.

У Василя Кордюка залишилася дружина та двоє дітей, яким жодна нагорода не замінить коханого чоловіка та найкращого в світі батька, але достойно оцінить Його внесок у перемогу українського народу.

Василь Кісіль (тигр) – десантник 80-тої окремої десантно-штурмової бригади, який 26 лютого 2022 року добровільно вступив до лав Збройних Сил України та став на захист і відновлення кордонів нашої держави. 36-річний захисник проживав у селі Раделичі, Львівської області та брав активну участь у звільненні Херсонщини.

Василь Кісіль загинув того ж дня, що і його побратим Василь Кордюк, під час виконання бойового завдання у селі П’ятихатки Бериславського району Херсонській області.

Він зробив вагомий внесок у справу захисту Батьківщини, проявляв патріотизм, мужність і відвагу, був зразком для побратимів. Віддав своє життя за незалежність, волю, суверенність та неподільність української держави.

У Василя залишились дружина, дочка, батьки, сестра. Він достойний отримати звання Героя України, а «Золоту Зірку» пропонують передати його донечці.

Підтримати петицію за присвоєння звання «Герой України» полеглим героям Василю Кордюку (ТУТ), а також Василю Кісілю (ТУТ).

Наразі зібрано лише половину підписів від потреби.

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