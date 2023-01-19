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Захід блокує два найпотрібніші типи зброї для України, – Кулеба

Анастасія Диняк

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі західні партнери блокують передачу Україні бойових винищувачів та далекобійних ракет, однак їхнє рішення зміниться. Про це пише Укрінформ.

Так, Кулеба наголосив, що Україні вдалося розблокувати передачу майже всіх видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

«Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані – західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді», – сказав він.

Кулеба додав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ майже усі потенційні постачальники відмовляли, особливо у поставці найскладніших видів зброї. Зокрема, йдеться про Швецію та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Archer.

Окрім того, ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає надання танків, що потребувало значних зусиль дипломатії та діаспори.

«Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найпотрібнішої зброї буде завершений», – підсумував міністр.

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