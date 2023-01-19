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В уряді назвали «дуже реальною» загрозу нового повномасштабного наступу РФ

Ольга Денисяка

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Українська влада заявила, що російські війська продовжують наступати на сході України і назвали загрозу нового повномасштабного наступу дуже реальною. Тому уряд просить інші держави посилити свій внесок у зміцнення обороноздатності України. Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра оборони України Олексія Резнікова.

«На сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України. Наша держава вдячна понад п’ятдесяти державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу. Проте Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною», – йдеться у заяві міністрів. 

Тому українська влада звернулась до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень.

Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних Сил України сьогодні міністри назвали покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків. Тому урядовці звернулись до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції.

«Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи», – наголошується у заяві.

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