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«Укренерго» прогнозує менший рівень споживання електроенергії через потепління

Ольга Денисяка

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Через теплу погоду в Україні прогнозується дещо менший рівень споживання електроенергії, ніж днями раніше. Проте дефіцит потужності в енергосистемі все ще є суттєвим. Про це повідомляє «Укренерго».

«Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки ¾ споживання», – йдеться в повідомленні. 

Енергетики пояснюють, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

«Укренерго» також повідомило, що завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

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