У центрі Львова незаконно зареєстрували приміщення вартістю понад 150 млн грн

Колишнього державного реєстратора підозрюють у незаконній реєстрації права власності на приміщення у центрі Львова вартістю понад 150 мільйонів гривень. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, про підозру повідомили 46-річному львів’янину. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді державного реєстратора, за відсутності рішення органу влади про передачу майна у приватну власність та інших документів, які підтвердили б таку передачу, незаконно вніс до Державного реєстру прав зміни щодо права власності на об’єкти нерухомого майна.

Унаслідок цього з державної власності вибув адміністративний будинок загальною площею майже 4 000 кв м у центрі Львова. Його ринкова вартість становить 153 мільйони гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також накладено арешт на все його майно.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.