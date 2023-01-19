У школах Закарпаття виявили проблеми з навчанням українською мовою

У 37 школах Берегівського району, що на Закарпатті, не виявив жодного класу, в якому навчання відбувалося б лише державною мовою, повідомляє секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.

За результатами моніторингу шкіл Закарпаття, виявлено, що у більшості зі 108 шкіл Берегівського району Закарпаття функціонують класи з угорською мовою навчання поряд з державною, але у 37-ми з них не утворено жодного класу, в яких навчання відбувалося б лише державною мовою.

У офісі уповноваженого із захисту державної мови зазначають, що чинним законодавством не передбачено функціонування закладів освіти з навчанням мовою національної меншини. Натомість закон вимагає створення окремих класів (груп) із навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою. При цьому в таких класах обсяг навчального часу предметів, що вивчаються державною мовою, має поступово збільшуватися від 20% у 5-му класі до 60% у старшій школі.

«Всупереч законодавству, в Берегівському районі (Косонська сільська рада) діє 4 школи, офіційні повні назви яких містять слова “з угорською мовою навчання”. Зокрема, йдеться про Попівську гімназію, Рафайнівську гімназію, Шомівську гімназію, Запсонську гімназію», – йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що в освітніх програмах та навчальних планах усіх шкіл району, в яких функціонують класи з навчанням угорською мовою поряд з державною, не визначено мову викладання кожного предмета. Мало того, керівництво Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 імені Жігмонда Перені повідомило, що в усіх класах предмети викладаються одночасно двома мовами: 70% угорською, і лише 30% – українською. Така форма навчання суперечить чинному законодавству, зокрема положенням частини шостої статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

За результатами державного контролю складено відповідний акт із рекомендаціями усунути виявлені недоліки. Його надіслано на адресу Берегівської районної державної адміністрації. Також відповідні звернення Уповноваженого скеровано до Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

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